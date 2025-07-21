До 76% от месячной нормы осадков выпало в Подмосковье за ночь

Ливни обрушились на Подмосковье этой ночью. Самые сильные дожди прошли в Коломне, там выпало 53 мм осадков, или 76% от июльской нормы, сообщается на сайте «Метеовести» .

Таким образом, в Коломне был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. До этого больше всего осадков 21 июля выпадало в 2013 году — 29 мм.

Также в Дмитрове и Серебряных Прудах зафиксировали по 15 мм дождей, в Электростали и Солнечногорске — по 20 мм, в Воскресенске — 21 мм, в Красногорске — 26 мм, в Пушкине — 27 мм, в Можайске — 29 мм, в Истре — 35 мм, в Одинцове — 41 мм, в Луховицах — 52 мм.

В столице, предварительно, на ВДНХ выпало 11 мм осадков, а в районах Бутово и Тушино — 15 и 21 мм дождя соответственно, что составляет около 25% от нормы этого месяца.

В понедельник дожди в регионе продолжатся. Они будут идти ежедневно до конца рабочей недели.