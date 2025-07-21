Широка река, глубока река: участок МКАД ушел под воду на юго-востоке Москвы

На Подмосковье и столицу вновь обрушился сильный ливень. В результате оказался затоплен участок МКАД около торгового комплекса «Садовод», сообщает «Осторожно, Москва».

В Сети появилось видео с места ЧП. Предварительно, встала внешняя сторона кольца — она превратилась в полноводную реку. На кадрах видно, что легковушкам вода ходит почти до капота, за пределы проезжей части ей не дает выплеснуться отбойник.

В результате автомобили не смогли продолжить движение и были вынуждены встать в этой громадной луже.

С самого утра жители столицы делятся видео с городских улиц, ушедших под воду из-за сильного дождя. Подтоплены дороги, съезды и пешеходные переходы, а дворы превращаются в бассейны. Ливень с грозой и ветром до 15 м/с не собирается уходить из Москвы.