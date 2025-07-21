Авто по брюхо в воде: Москву затопило из-за ливня
Московские дороги сильно затопило из-за ливня
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Москвичи делятся видео с улиц столицы, которые затопило из-за сильного дождя. Их опубликовали Telegram-каналы «Москва с огоньком Live» и «МК: срочные новости».
На них видно, что дороги мегаполиса затоплены, машины и автобусы едут по брюхо в воде, а дождь продолжает идти.
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в Москве за текущие сутки может выпасть около 40% от месячной нормы осадков. Местами прогремит гроза.
Кроме того, жителей столицы предупредили о задержках наземного пассажирского транспорта из-за ливня.