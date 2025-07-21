Москвичей предупредили о задержках общественного транспорта из-за ливня

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Из-за погодных условий в столице возможны локальные задержки наземного пассажирского транспорта. Ряд маршрутов может быть оперативно изменен, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Пассажиров просят быть внимательными, а также слушать объявления водителей.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в мегаполисе за сутки может выпасть около 40% от месячной нормы осадков. Местами прогремит гроза.

Дождливая погода сохранится в Москве до 25 июля.