Около 40% от месячной нормы осадков выпадет в Москве 21 июля

В столице в понедельник прогнозируется сильный дождь, может выпасть около 15 л воды на 1 кв. м, в общей сумме ожидается 33 мм осадков, или около 40% от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что дождливую погоду в столичный регион принесет циклон с запада, центр которого находится над Смоленском.

«Это значит, что в понедельник в Москве и области будет преобладать пасмурная и довольно дождливая погода, местами с грозой», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

По его словам, дожди меньшей интенсивности продолжатся и во вторник. В ночь на вторник температура ожидается плюс 13 — плюс 18 градусов, днем — от плюс 20 до плюс 25. Аналогичная температура сохранится в течение этой рабочей недели, ежедневно прогнозируются дожди. Только в пятницу распогодится.