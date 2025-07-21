Бетонный мост в Подмосковье обрушился из-за ливней
Фото - © скриншот
В Наро-Фоминском округе Московской области рухнул бетонный мост, это произошло из-за обильных дождей, сообщает ТАСС.
Как рассказали в оперативных службах, от сообщения из-за ЧП были отрезаны часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма».
Рабочие начали демонтаж старого моста, прокладку переправы и ее отсыпку. Спасатели сейчас переправляют местных жителей на лодке.
Данные работы планируется закончить до обеда понедельника.
В Подмосковье ночью прошел ливень, выпало в отдельных районах до 76% от июльской нормы осадков.