На станции МЦД-2 Павшино оперативно откачивают воду из затопленного перехода

Филиппов: в течение 3 часов переход на станции Павшино освободят от воды

На станции МЦД-2 Павшино, где затопило пешеходный переход после масштабных ливней, оперативно откачивают воду. В Красногорске принимают меры по ликвидации подтопления, сообщил корреспонденту РИАМО генеральный директор АО «Красногорская Теплосеть» Аркадий Филиппов.

По его словам, с одной стороны работают три малых помпы и одна большая, с другой — несколько илососов. Многое зависит от погодных условий, силы по ликвидации подтопления наращивают.

«Рассчитываем, что в течение трех часов мы освободим переход от воды», — отметил Филиппов.

Одна маленькая помпа ориентировочно откачивает по 70 кубов воды в час, большая — 340 кубов. На данный момент откачано примерно около 3–4 тысяч кубов воды. Филиппов предполагает, что такая ситуация произошла из-за засоров, но точную причину смогут назвать только после полного освобождения перехода от воды.

Переход на станции МЦД-2 Павшино в Красногорске оказался сильно затоплен из-за ливня. На опубликованном видео показано, что переход погружен в воду. Уровень воды достаточно высок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия обильного дождя на территории региона. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды.

«Выпало более половины месячной нормы осадков. Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — сказал Воробьев.