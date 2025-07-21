Андрей Воробьев: все службы Подмосковья работают в усиленном режиме из-за ливней

Аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия обильного дождя на территории Московской области. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Выпало более половины месячной нормы осадков. Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас ведется откачка воды с подтопленных участков, устраняются прорывы сетей водоснабжения и водоотведения. Также проверяется состояние ливневых стоков и дорог.

«Видим сложности в Одинцове (ЖК „Гусарская Баллада“), Красногорске (около ЖК „Тетрис“ и подземный тоннель на стации Павшино МЦД-2), Люберцах (Октябрьский проезд), Химках (ул. Лавочкина, ул. Панфилова, Новокуркинское шоссе). Везде уже начали откачивать воду», — подчеркнул глава региона.

Из-за сильных дождей в Наро-Фоминске размыт участок дороги через ручей. Дорожники уже приступили к ремонту: сегодня уложат железобетонные трубы и засыпят их щебнем. Полностью дорогу планируют восстановить за два дня. На время работ организовали временную переправу через ручей, отметил Воробьев.

«Главы координируют работу на местах, работает спецтехника. Оперативность и слаженная работа позволяют минимизировать последствия непогоды», — заключил губернатор.

На Москву и область в ночь на понедельник вновь обрушился мощный ливень, который продолжается до сих пор. По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, за сутки в столице выпало 25% месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 84%. Некоторые улицы в городе и области оказались подтоплены. Автомобилистам настоятельно рекомендует пользоваться общественным транспортом.