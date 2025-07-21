100-литровая бочка на квадратный метр: сильнейшие ливни затопили Москву

Тишковец: почти 100-литровая бочка дождя на 1 кв м выпала в Москве местами

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на столицу обрушилось 50 литров воды на метр площади. Месячная норма по осадкам выполнена повсеместно, а в Подмосковье — перевыполнена. Местами выпала почти 100-литровая бочка дождя на квадратный метр.

«К 9 утра в Москве, на ВДНХ, выпало 28 мм, или 33% от месячной нормы, на Балчуге — 39 мм, в Тушине — 49 мм (58% от нормы июля), то есть пять ведер дождевой воды на метр квадратный», — написал Тишковец в Telegram-канале.

Он отметил, что сильнейшие ливни прошли на северо-западе Москвы: в Митине — 71,2 мм, в Зеленограде — 91,6 мм. По словам синоптика, это почти 100-литровая бочка на квадратный метр.

Самый сильный дождь в Подмосковье прошел в Коломне (66 мм) и Новом Иерусалиме (48 мм). Много осадков во Внукове (31 мм), Шереметьеве (41 мм), Домодедове (24 мм) и Немчиновке (37 мм). В Новом Иерусалиме месячная норма осадков перевыполнена почти в два раза.

Ливни принесли множество неудобств жителям Московского региона. В Наро-Фоминском округе Московской области из-за обильных осадков рухнул бетонный мост. На юго-востоке Москвы под воду ушел целый участок МКАД.