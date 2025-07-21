В Красногорске устраняют возникшее из-за ливня подтопление на станции МЦД-2
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Специалисты с помощью помп устраняют подтопления на станции МЦД-2 Павшино в Красногорске, сообщает корреспондент РИАМО.
Ранее из-за сильного дождя там затопило переход. Уровень воды достаточно высок.
На месте ЧП сейчас работают службы «Водоканала» и МЧС. В откачке воды задействовано несколько помп.
При этом стоимость заказа такси от ж/д станции Павшино до станции Красногорская выросла до 1100 рублей. Местная администрация запустила автобусы для жителей, чтобы перевезти их на соседние станции.
В Подмосковье ночью прошел сильный ливень, в отдельных районах выпало до 76% от июльской нормы осадков. Затопило дворы, дороги, машины погружаются в воду. Специалисты ведут борьбу с подтоплениями.