Воспитательницу детсада хотят выгнать с работы за блог с интимными фото

В Оренбурге разгорается конфликт вокруг воспитательницы детского сада: родители требуют ее увольнения, ссылаясь на блог с контентом 18+ и, по их словам, грубое обращение с малышами. Сама воспитательница утверждает, что руководство давно ее травит, об этом пишет Mash .

По словам родителей, воспитательница грубо обращается с их детьми: дергает и силой волочит их, если те по какой-то причине не хотят идти. Кроме того, летом один из воспитанников открыл калитку и выбежал за пределы территории — у дороги его нашла прохожая и привела обратно. Тогда воспитательницу уволили, однако суд восстановил ее в должности: калитка оказалась сломанной, а приказ об увольнении подписали, пока женщина была на больничном.

Сама девушка в беседе с журналистами заявила, что причина давления — ее просьбы навести порядок в садике. По ее версии, заведующая настроила против нее родителей, а те отыскали личную страницу педагога. Воспитательница подчеркивает: блог дети не видят, на работу он не влияет, а право на частную жизнь есть и у сотрудников детсада.

Между тем инициативная группа родителей уже обратилась в Генпрокуратуру, к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и в министерство образования. Активисты ждут, что компетентные органы проведут проверку и примут решение в рамках действующего закона.

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