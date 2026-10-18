сегодня в 14:43

Водитель Audi устроил ДТП на ТТК и сбежал голым с места происшествия в Москве

На Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве произошла авария с необычным продолжением: водитель Audi, столкнувшийся с двумя иномарками, скрылся с места происшествия без одежды. Вслед за раздетым беглецом бросился его приятель, сообщает Mash .

По данным источника, автомобиль Audi врезался в Volkswagen и Mercedes. У водителя Volkswagen диагностировали сотрясение мозга и травму спины.

На опубликованных кадрах видно, что голый мужчина бежал среди потока автомобилей в попутном направлении и периодически подпрыгивал, вскидывая руки вверх.

Позднее виновника столкновения задержали и направили на медицинское освидетельствование. Отмечается, что мужчина уже становился участником ДТП в 2024 году.

Причины, по которым автомобилист снял с себя одежду, пока не выясняются. Официальных комментариев полиции о случившемся к настоящему моменту не поступало.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.