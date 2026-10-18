Взрывной спрос на елки и коз: россияне закупаются к Новому году за 3 месяца

Российские потребители приступили к активной закупке праздничных товаров за квартал до наступления Нового года. За первые две недели октября интерес к приобретению искусственных елей подскочил почти на 1000%, в то время как востребованность сувениров с символом наступающего периода — козочкой — взлетела сразу на 1600%, сообщает Telegram-канал SHOT .

Главной статьей предпраздничных расходов остаются искусственные деревья. Ценник на них напрямую зависит от габаритов.

Модели елей высотой от 2,1 метра оцениваются в диапазоне от 22 до 70 тыс. рублей. За изделия среднего размера, от 1,8 метра, продавцы просят от 13 до 66 тыс. рублей. Компактные образцы ниже 1,8 метра можно приобрести в пределах шести тысяч тыс.

Среди элементов интерьерного декора лидируют тематические наборы с фигурками козочек, стоимость которых доходит до двух тыс. рублей. Наряду с ними популярностью пользуются светодиодные олени под елку ценой от 9 до 14 тыс. рублей, хотя спрос на них существенно скромнее.

Замыкает тройку наиболее покупаемых сезонных позиций праздничная посуда. За одну новогоднюю фарфоровую тарелку покупателям приходится отдавать от двух тысяч рублей.

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