Правительство не поддержало идею звания «Отец-герой»

Правительство России не одобрило предложение депутата Госдумы Нины Останиной учредить звание «Отец-герой». Глава семейного комитета нижней палаты заявила, что намерена вернуться к этой инициативе в следующем созыве. Комментарий прозвучал в День отца, который отмечается в третье воскресенье октября, в 2026 году этот праздник выпадает на 18 октября, сообщает Telegram-канал «Подъем» .

За появление награды для многодетных мужчин парламентарий выступала еще год назад: по ее мнению, отцы должны получать такое же признание, как и матери. Пока идея не реализована, однако Останина продолжает ее продвигать.

«К сожалению, пока правительство не согласилось с нашим предложением, но это не означает, что оно вообще не будет поддержано», — отметила она.

По словам депутата, в нынешнем созыве тему постараются обсудить более основательно. Инициативу поддерживают Всероссийский женский союз «Надежда России» и отцовские организации.

Останина рассчитывает, что консолидированная позиция общественников и парламентариев убедит кабинет министров, особенно в нынешних условиях, когда идет специальная военная операция и отцы — нынешние и будущие — сражаются за будущее детей. Новое звание, полагает она, будет не менее почетным, чем боевая награда.

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