Бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина стала гражданкой Австралии
Фото - © Алексей Филиппов/РИА Новости
Российская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что получила сертификат гражданства Австралии. Спорсменка занимает 48-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает «Газета.Ru».
«Официально австралийка. Счастлива, благодарна и свободна», — написала 28-летняя Касаткина на своей странице в Instagram*.
О намерении теннисистки сменить спортивное гражданство стало известно в конце марта прошлого года. В декабре Касаткина, прежде выступавшая за РФ, заявила, что с гордостью будет выступать за страну, которая «так легко ее приняла».
Касаткина достигла значительных успехов в теннисе, выиграв восемь турниров WTA и Кубок Билли Джин Кинг, а также дойдя до полуфинала Открытого чемпионата Франции и четвертьфинала Уимблдона. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд по количеству твинеров за минуту, попав в Книгу рекордов Гиннесса.
Ранее стало известно, что 18-летняя теннисистка Мирра Андреева обыграла канадку Викторию Мбоко в финале турнира серии WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Российская спортсменка завоевала первый трофей в новом году.
*Принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России.
