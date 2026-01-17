Бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина стала гражданкой Австралии

«Официально австралийка. Счастлива, благодарна и свободна», — написала 28-летняя Касаткина на своей странице в Instagram*.

О намерении теннисистки сменить спортивное гражданство стало известно в конце марта прошлого года. В декабре Касаткина, прежде выступавшая за РФ, заявила, что с гордостью будет выступать за страну, которая «так легко ее приняла».

Касаткина достигла значительных успехов в теннисе, выиграв восемь турниров WTA и Кубок Билли Джин Кинг, а также дойдя до полуфинала Открытого чемпионата Франции и четвертьфинала Уимблдона. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд по количеству твинеров за минуту, попав в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее стало известно, что 18-летняя теннисистка Мирра Андреева обыграла канадку Викторию Мбоко в финале турнира серии WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Российская спортсменка завоевала первый трофей в новом году.

*Принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.