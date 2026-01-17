Российская теннисистка Андреева выиграла турнир в Аделаиде

сегодня в 09:30

В финале турнира серии WTA-500 в Аделаиде (Австралия) 18-летняя теннисистка Мирра Андреева обыграла канадку Викторию Мбоко, сообщает Газета.ru .

Игра длилась 1 час 4 минуты. Встреча завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:1.

Российская спортсменка завоевала первый трофей в новом году. Дальше ей предстоит сыграть на Australian Open.

Ранее Минспорт Подмосковья сообщал, что теннисистка Мирра Андреева из Московской области победила Диану Шнайдер в полуфинале турнира WTA-500 16 января.

