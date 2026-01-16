Мирра Андреева из Подмосковья вышла в финал турнира WTA-500 в Аделаиде

Мирра Андреева из Московской области победила Диану Шнайдер в полуфинале турнира WTA-500 в Аделаиде 16 января 2026 года и вышла в финал, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации категории 500 в Аделаиде встретились две теннисистки из Подмосковья — Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Андреева, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, одержала победу над Шнайдер, которая находится на 23-й позиции. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу Андреевой.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. За это время Андреева выполнила 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейков из 10 возможных. Этот выход в финал стал для нее первым с марта 2025 года, когда она выиграла турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

«Перед матчем я очень нервничала. Старалась представлять, что играю против вымышленного соперника. Я рада, что все сложилось в мою пользу. Очень довольна своим уровнем», — рассказала Мирра Андреева после матча.

В финале, который пройдет 17 января, Андреева встретится с 17-й ракеткой мира Викторией Мбоко из Канады.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.