сегодня в 12:49

Российские военные продолжают достигать целей специальной военной операции. Накануне в ходе очередного боевого задания они освободили от присутствия ВСУ Новониколаевку в Днепропетровской области.

На этом направлении бойцы постоянно делают существенные успехи. Также в Днепропетровской области освобождены Новопетровское и Сосновка.

Ранее украинские военные в центре Купянска в Харьковской области перепутали солдат и перестреляли свой же взвод. Инцидент произошел у автовокзала рядом с улицей Химушина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.