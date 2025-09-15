ВС РФ освободили село Ольговское в Запорожской области
Фото - © РИА Новости
Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Ольговское в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Российские военные продолжают достигать целей специальной военной операции. Накануне в ходе очередного боевого задания они освободили от присутствия ВСУ Новониколаевку в Днепропетровской области.
На этом направлении бойцы постоянно делают существенные успехи. Также в Днепропетровской области освобождены Новопетровское и Сосновка.
Ранее украинские военные в центре Купянска в Харьковской области перепутали солдат и перестреляли свой же взвод. Инцидент произошел у автовокзала рядом с улицей Химушина.
