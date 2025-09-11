Бойцы ВС РФ освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области
Фото - © РИА Новости
Российские военнослужащие освободили от бойцов ВСУ населенный пункт Сосновка, расположенный в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Село в ходе активных наступательных действий взяли под контроль подразделения «Восточной» группировки войск.
Ранее стало известно, что российские войска установили огневой контроль над трассой Херсон — Николаев, а также дорогой на Белозерку. Данные участки находятся под постоянным мониторингом с использованием беспилотников.
Вооруженные силы РФ продолжают активное наступление в зоне специальной военной операции.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.