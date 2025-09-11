Бойцы ВС РФ освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области

Село в ходе активных наступательных действий взяли под контроль подразделения «Восточной» группировки войск.

Ранее стало известно, что российские войска установили огневой контроль над трассой Херсон — Николаев, а также дорогой на Белозерку. Данные участки находятся под постоянным мониторингом с использованием беспилотников.

Вооруженные силы РФ продолжают активное наступление в зоне специальной военной операции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.