Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости о взятии под огневой контроль Вооруженными силами России трассы Херсон — Николаев, а также дороги на Белозерку.

По его словам, эти участки находятся под постоянным мониторингом с использованием беспилотников, что делает перемещение ВСУ в данном направлении крайне опасным.

«ВСУ по этим направлениям уже не двигаются — для них слишком опасно. Сейчас как запасной путь они используют обходную дорогу на Николаев через Снигиревку», — отметил Сальдо.

Губернатор также акцентировал внимание на провокациях со стороны украинских военных, которые, по его утверждению, целенаправленно создают условия для вынужденного оттока местного населения из Херсона. Данные действия, как подчеркнул Сальдо, направлены на дестабилизацию обстановки в регионе.