сегодня в 12:45

Российские военные продолжают достигать целей специальной военной операции (СВО). В ходе очередного боевого задания они освободили от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) Новониколаевку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны .

В освобождении населенного пункта участвовали подразделения группировки войск «Восток». В результате слаженных действий российским военным удалось вытеснить противника, взяв Новониколаевку под свой контроль.

Ранее российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Новопетровское в Днепропетровской области. Территориально он находится рядом с Камышевахой.

