сегодня в 13:30

Минобороны: ВС РФ установили контроль над Новопетровским в зоне СВО

Российские бойцы в ходе наступления установили контроль над населенным пунктом Новопетровское в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Село заняли подразделения группировки войск «Восток». Таким образом, ВС РФ продвинулись к западу от границы ДНР.

Новопетровское находится недалеко от Камышевахи, которую российская армия освободила почти 2 недели назад. Тогда сообщалось, что ВС РФ полностью контролируют юг Донецкой Народной Республики.

На днях российские военные также освободили от ВСУ населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Село взяли под контроль подразделения «Восточной» группировки войск.

