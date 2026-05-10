Магия и пивное пузо: «скуфы» стали главными заказчиками приворотов в России

Отечественные эзотерики зафиксировали неожиданный тренд. Мужчины в возрасте от 35 лет, часто пренебрегающие заботой о внешности, стали главными заказчиками приворотов, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на представителей «магического» сообщества.

Именно «скуфы» проявляют наибольшую радикальность в вопросах любви.

Несмотря на то, что общая статистика посещений ведуний по-прежнему на стороне женщин (65% против 35%), мужская часть аудитории отличается бескомпромиссностью запросов. По словам эзотериков, неуверенные в себе «скуфы» готовы платить огромные суммы за «магическую привязку» избранниц.

В то же время более успешные клиенты, так называемые «гигачады», чаще обращаются к высшим силам за поддержкой в бизнесе или продвижением по карьерной лестнице.

Интересное разделение наблюдается и в семейных запросах. Если мужчины просят магов гармонизировать отношения с текущими спутницами, то женщины приходят с иными целями. Как отметила эксперт Мирослава Буш, основные молитвы женской части аудитории направлены на борьбу с вредными привычками партнеров и попытки остановить их стремительную «скуфизацию».

