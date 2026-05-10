На Солнце произошел мощнейший взрыв

Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) в своем Telegram-канале сообщила, что на Солнце только что произошел мощный и красивый взрыв.

Вспышка класса M5.7 зафиксирована в новой активной области под номером 4436, которая вышла с обратной стороны светила. Ранее в этой области уже происходили вспышки.

Землю этот выброс пока не заденет. Однако уже через два дня эта группа солнечных пятен войдет в зону влияния на нашу планету.

Ученые продолжают наблюдение за активной областью. Ее поворот в сторону Земли может принести магнитные возмущения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.