ВС РФ полностью освободили от ВСУ юг Донецкой Народной Республики

сегодня в 20:26

Вооруженные силы России продолжают выполнять все цели, поставленные на специальную военную операцию. Так, 31 августа они сумели полностью освободить от присутствия противника весь юг Донецкой Народной Республики, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Дениса Пушилина.

По словам Пушилина, теперь весь юг ДНР находится под контролем российской армии. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вытеснены с территорий.

Последним населенным пунктом на юге ДНР, который был под контролем ВСУ, являлась Камышеваха. Теперь она контролируется российской армией.

Ранее Пушилин сообщил, что разведывательные группы ВС РФ зашли в город Димитров в ДНР. Также противник перебрасывает резервы под Красноармейск.