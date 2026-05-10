«Просто гитаристы» поздравили с 9 Мая пациентов дома-интерната «Подольский»

В День Победы ансамбль «Просто гитаристы» структурного подразделения «Вектор» Молодежного центра «Территория будущего» посетил дом-интернат «Подольский». Пансионат, который располагается в микрорайоне Климовск предлагает стационарное проживание, медицинский уход, психологическую и социальную помощь пожилым людям и инвалидам.

Юные музыканты вместе с руководителем Светланой Сергеевой не выступают в актовом зале — они приходят в палаты к тем, кто не может посетить концерт самостоятельно.Ребята исполнили военные песни, а волонтеры молодежного центра помогли повязать пациентам георгиевские ленточки.

Такое внимание особенно ценно для постояльцев, многие из которых — ветераны и труженики тыла. Попасть в пансионат можно через органы соцзащиты по заявлению и медкарте. Но в этот день здесь царил настоящий праздник, подаренный от чистого сердца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.