В театре кукол «Огниво» прошла в Мытищах «Встреча поколений»

7 мая в театре кукол «Огниво» в преддверии 81‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла «Встреча поколений». В этот день в одном зале собрались ветераны боевых действий, ветераны‑чернобыльцы, дети войны и юные мытищинцы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

«Восемнадцать лет назад старт этому мероприятию дал основатель нашего театра, Почетный гражданин Мытищинского района, народный артист России Станислав Железкин. И до сих пор мы поддерживаем эту традицию», — отметил художественный руководитель театра кукол «Огниво», заслуженный артист России Алексей Гущук.

С приветственным словом к гостям обратились депутат Совета депутатов г. о. Мытищи Николай Шпак и председатель Общественной палаты г. о. Мытищи Игорь Савош.

Заслуженная артистка России Наталья Железкина вместе с актерами театра представила отрывок из спектакля «Слушай, Ленинград!», а учащиеся школы № 14 читали стихи, пели военные песни и играли на флейтах.

После концертной части праздник продолжился в уютном фойе. Гости душевно общались, делились воспоминаниями, пели любимые песни — «Смуглянку» и «Катюшу» и читали стихи.

