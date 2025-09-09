ВСУ в центре Купянска по ошибке перестреляли взвод своих же солдат

Украинские военные в центре Купянска в Харьковской области перепутали солдат и перестреляли свой же взвод. Инцидент произошел у автовокзала рядом с улицей Химушина, сообщает SHOT .

Внезапно подошедший взвод начал атаковать позиции ВСУ, оборонявших Купянск, с тыла. Завязалась перестрелка.

Появившийся из ниоткуда взвод начали уничтожать. Одного человека застрелили, пятеро ранены.

ВС РФ предварительно заглушили связь с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Когда она все же появилась, выяснилось, что убитые и раненые — украинское подразделение, которое было прислано ВСУ в качестве подкрепления.

Ранее Минобороны РФ отчиталось, что российские войска держат под контролем примерно 50% территории Купянска в Харьковской области. Российские флаги были установлены рядом с администрацией и стадионом «Спартак».