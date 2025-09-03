Минобороны: российские войска контролируют половину Купянска

ВС РФ контролируют около половины территории Купянска в Харьковской области. Об этом свидетельствуют кадры, снятые с дрона, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

На видео запечатлены военнослужащие с российским флагом. Один из них находится на Центральной площади рядом с администрацией, второй — возле стадиона «Спартак».

Также флаги России развернули у электроподстанции на улице Энергетической и рядом с телевышкой на улице 1 Мая. Группировка войск «Запад» продолжает операцию по выдворению ВСУ за пределы Купянска и прилегающих районов.

23 августа российские штурмовые отряды находились рядом с Купянском. Оперативно-тактическая обстановка вокруг населенного пункта оценивалась как сложная.

Ранее сообщалось, что российская армия перешла к активным наступательным действиям на ключевых участках СВО. Об этом рассказал военкор Семен Пегов, отметив, что ВС России добились значительного прорыва в боях на территории Донецкой Народной Республики.