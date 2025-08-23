сегодня в 19:54

Российские штурмовые отряды находятся рядом с Купянском

Ситуация в районе Купянска остается напряженной. Однако российские штурмовые подразделения уже расположились в непосредственной близости от города, об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев, пишет ТАСС .

По словам Ганчева, оперативно-тактическая обстановка вокруг населенного пункта оценивается как сложная, но военные формирования РФ продолжают продвижение в этом направлении.

«Сейчас сохраняется сложная оперативно-тактическая ситуация вокруг самого Купянска. Наши штурмовые отряды уже находятся вблизи города», — сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что российская армия перешла к активным наступательным действиям на ключевых участках СВО. Об этом рассказал военкор Семен Пегов, отметив, что ВС России добились «значительного прорыва» в боях на территории Донецкой Народной Республики.