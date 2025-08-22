сегодня в 14:15

Военкор Пегов заявил об активизации наступления ВС РФ и ожесточенных боях на СВО

Российская армия перешла к активным наступательным действиям на ключевых участках СВО, заявил военкор Семен Пегов в эфире Первого канала. По его словам, ВС России добились «значительного прорыва» в боях на территории Донецкой Народной Республики, сообщает проект WarGonzo .

Пегов добавил, что на запорожском направлении также «резко возросла» активность после позиционных боев. По его словам, сейчас в районе местного Степногорска идут «ожесточенные бои».

Однако наиболее серьезных успехов Вооруженные сил РФ достигли в ДНР, отметил автор проекта WarGonzo.

«Силами легендарной 9-й бригады („Сомалийцы“) был полностью блокирован населенный пункт Раздоловка и взломан узел обороны противника», — заявил Пегов.

По словам военного корреспондента, украинские силы стягивают элитные подразделения и минируют местность с помощью БПЛА, пытаясь остановить наступающую армию России.

В целом российские войска успешно продвигаются вперед в районах Константиновки, Софиевки и Шахово и активно наступают у Купянска, где группировка ВСУ оказалась в «в состоянии, близком к полуокружению».

«Отметим, что активизация боевых действий со стороны России происходит на фоне заявлений западных политиков о необходимости срочных переговоров, что может свидетельствовать о выгодной позиции РФ на будущих дипломатических встречах», — отметил военный проект.