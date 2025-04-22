Воробьев обсудил с Мордвинцевым помощь бойцам СВО и их семьям

Важной темой на встрече губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с главой Можайского муниципального округа Денисом Мордвинцевым стала помощь бойцам специальной военной операции (СВО) и их семьям, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Мордвинцев доложил Воробьеву, что в настоящее время в округе ведется плотная работа, направленная на помощь семьям, чьи мужья и сыновья служат в зоне проведения СВО. Ни один вопрос не остается без внимания региональных властей.

«У нас работает социальный координатор госфонда „Защитники Отечества“, местное отделение Ассоциации ветеранов СВО. Ребят, которые приходят, берем под свое крыло. С семьями мы общаемся, организовываем выезды — в театры, музеи, на концерты, новогодние елки», — рассказал Мордвинцев.

Губернатор Подмосковья попросил главу округа и в будущем быть максимально внимательным ко всем вопросам, поступающим либо от самих военных, либо от их семей. Каждый из них должен быть отработан и решен.

«В случае, если не можете решить, делегируйте вопросы в наш фонд „Защитники Отечества“ или мне напрямую для того, чтобы то или иное решение могли найти для семьи», — обратился Воробьев к Мордвинцеву.

По словам главы округа, на данный момент 5 бойцов СВО уже подали заявки в региональный образовательный проект «Герои Подмосковья». Работа в этом направлении будет продолжаться и в будущем.

Заключительной темой рабочей встречи Воробьева и Мордвинцева стало благоустройство Можайского муниципального округа. В 2025 году власти планируют провести работы по обновлению парка «Ривьера». На его территории хотят установить скейт-парк, современную детскую площадку, чтобы семьи с маленькими детьми могли комфортно проводить время вместе.

Также в парке появится профессиональная сцена и завершатся все работы у стелы «Город воинской славы». В 2026-м в Можайске пройдут работы по благоустройству Парка 50-летия СССР, Троицкого сквера, который расположен на улице Московской, а в 2027-м — восстановят Аллею Героев на улице Мира.

Еще Воробьев и Мордвинцев обсудили развитие жилищно-коммунального хозяйства в округе, а также положительную динамику в развитии образования и спорта.