Мордвинцев рассказал Воробьеву, когда в Можайске отремонтируют стадион «Спартак»

Власти Можайского муниципального округа продолжают создавать комфортные условия для занятий спортом. В этих целях уже в следующем году в Можайске реконструируют стадион «Спартак», об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в ходе рабочей встречи доложил глава округа Денис Мордвинцев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Футболисты Можайска очень ждут реконструкции стадиона «Спартак». Власти понимают это и делают все возможное, чтобы отремонтировать спортивный объект согласно всем установленным нормам качества и безопасности как можно скорее. По плану, работы проведут в 2026 году.

Воробьев попросил Мордвинцева также доложить о работе физкультурно-оздоровительного комплекса «Арсенал», который открылся в 2024 году.

Фото - © Проект стадиона «Спартак»

«Уже под тысячу спортсменов там занимается. Это новый дом не только для самбо и дзюдо, но и художественной гимнастики, футбола, кикбоксинга, игровых видов спорта. Как только мы его открыли, в сентябре уже провели всероссийские соревнования. Участвовало 180 человек из 36 регионов. В планах наполнять этот дворец именно соревнованиями такого уровня», — рассказал главе Подмосковья Мордвинцев.

Глава Можайского муниципального округа также отчитался Воробьеву о состоянии транспорта и дорог на своей территории. По его словам, за последние три года специалисты восстановили 134 километра дорог, обновили 11 остановочных павильонов, а автопарк общественного транспорта пополнили 19-ю автобусами разного класса. Останавливаться на достигнутых результатах не планируют, в 2025 году в округе отремонтируют еще 12 дорог общей протяженностью 12,6 километра.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев встретился с Денисом Мордвинцевым и заслушал доклады о том, как в Можайском муниципальном округе развивается сфера ЖКХ и образования. Глава округа доложил губернатору Подмосковья, что образовательные объекты продолжают ремонтировать, а вместе с тем получают новости и об успехах учащихся. Всего за год число медалистов выросло почти в два раза — с 23 до 50 человек.