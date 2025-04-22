Губернатор Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Можайского округа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Можайского муниципального округа Денисом Мордвинцевым и обсудил ряд важных вопросов, в том числе касающихся ремонта школы и строительства двух ФАПов, и благоустройства скверов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Одними из важных тем на рабочей встрече Воробьева и Мордвинцева стали поддержка бойцов специальной военной операции (СВО) и инвестиции в развитие региона.

«В конце апреля будет четыре года, как вы руководите округом, хорошо знаете доверенную вам территорию. Как и в каждом муниципалитете, стараемся реализовывать в Можайском округе заметные программы — по воде, электричеству, теплу, благоустройству. Как обстоят дела, какая помощь нужна, и что в первую очередь ждут от нас жители в части перемен, преобразований?» — обратился Воробьев к главе Можайского округа.

По словам Мордвинцева, в течение последних пяти лет в общей сложности объем вложенных в развитие округа инвестиций превысил 26,3 млрд рублей. Эти средства направили на реализацию важных проектов, которые в том числе позволяют создать новые рабочие места.

«На сегодняшний момент у нас в стадии реализации 21 инвестпроект. Крупнейшее предприятие, которое создает рабочие места на территории, это завод „ДорХан“. Они начали с одного цеха, а сейчас в планах до 2029-го добавить 3 новых производства — 6,3 млрд рублей и почти 2000 рабочих мест», — рассказал глава.

Он добавил, что до 2029 года у округа большой план, практически на 50 миллиардов рублей инвестиций.

«Не забываем и про субъекты малого бизнеса, их в округе порядка 3000», — отметил глава Можайского муниципального округа.

В 2024 году в округе начались работы по проектированию завода, на котором будут производить детские адаптивные сухие молочные смеси. Объем инвестиций в эту сферу составляет 15 млрд рублей. Благодаря вводу завода в эксплуатацию в области появится 175 новых рабочих мест.

В 2027 году в округе планируют запустить рядом с деревней Зачатье центр обработки данных «Яндекс». На реализацию данного проекта направили 16 млрд рублей, трудиться на объекте смогут 100 человек.

Вблизи с Васюково уже идут активные строительные работы по возведению птицеводческого комплекса СППК «МП ЭКО-ФЕРМЕР». В данный проект вложено 1,03 млрд рублей, после ввода в эксплуатацию туда смогут трудоустроиться 140 человек. На данный момент построено уже 12 ангаров. Также до конца года на объект завезут первую партию птиц.