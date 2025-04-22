Мордвинцев сообщил Воробьеву о росте числа медалистов в Можайском округе

Образование в Можайском муниципальном округе активно развивается наряду с другими сферами, число медалистов за год выросло с 23 до 50 человек. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в ходе рабочей встречи рассказал глава округа Денис Мордвинцев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«В образовании есть чем гордиться — нашими детьми. По сравнению с 2023 годом количество медалистов в 2024-м увеличилось с 23 до 50. И конечно, наша звезда — Артем Дмитриев, один из трех в Московской области мультистобалльников. Он сейчас учится в МФТИ на первом курсе», — доложил Воробьеву Мордвинцев.

Глава Можайского муниципального округа отдельно остановился на вопросе модернизации объектов образования. Так, в 2025 году в поселке Колычево проведут капитальный ремонт в школе «Перспектива», а в 2026 году такие же работы проведут в школе «Созвездие Вента» в деревне Мокрое и Можайском техникуме. Ремонтные работы в «Можайском культурно-досуговом центре» стоят в планах на 2026–2027 годы.

Сфера здравоохранения также не стоит на месте. Начиная с 2021 года в округе заменили на новые 10 машин скорой медицинской помощи, открыли Центр амбулаторной онкологической помощи, кабинет МРТ, рентген-кабинет с двумя новыми аппаратами, кабинет КТ, обновили амбулаторию в д. Клементьево, ФАП в п. Гидроузел.

По словам Мордвинцева, в настоящее время специалисты капитального ремонтируют хирургический корпус в Можайской больнице. Все работы планируют завершить уже в следующем году. В 2026 году в деревне Ивакино и в селе Сокольниково планируют открыть новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), в деревне Баранова ФАП рассчитывают открыть в 2027 году. В селе Поречье в 2026 году должны открыть новую подстанцию скорой помощи.

Ранее в ходе рабочей встречи Мордвинцев рассказал Воробьеву о том, как развивается инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства в Можайском муниципальном округе.