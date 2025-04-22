Мордвинцев доложил Воробьеву о развитии инфраструктуры ЖКХ в Можайском округе

В ходе рабочей встречи губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выслушал доклад главы Можайского муниципального округа Дениса Мордвинцева о том, как местные власти развивают инфраструктуру жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). По словам Мордвинцева, в 2025 году в округе начали капитальный ремонт в котельной деревни Игумново, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Там также начали модернизацию восьми котельных и пяти центральных тепловых пунктов (ЦТП), проложили почти девять километров тепловых сетей.

«Отмечу, что округ планово, безаварийно проходит осенне-зимний период. И здесь, конечно, спасибо за помощь — 40 из 61 котельной мы модернизировали, сейчас 50 котельных перевели на природный газ, в планах еще 10. Впереди большая программа и по котельным, и по ЦТП, и по сетям. По водоснабжению уже начали работы, почти 107 километров сетей холодного водоснабжения будет заново уложено», — доложил Воробьеву Мордвинцев.

По словам главы Можайского муниципального округа, эффект от модернизации сетей водоснабжения ощутят почти все местные жители. По программе водоотведения проведут большую работу по очистным сооружениям в Кожухове, который является одним из самых старых таких объектов в Московской области. Работы на очистных сооружениях в деревне Кожухово и поселке Борисово запланированы на 2028 год, включая проектирование и капремонт. Обновления затронут 45 тысяч человек.

В ближайшем будущем в округе планируется провести реконструкцию 4 ВЗУ, все работы специалисты хотят закончить до 2029 года. В планах также проведение капитального ремонта десяти систем водоснабжения.

Воробьев в рамках рабочей встречи заслушал ряд докладов Мордвинцева по развитию Можайского муниципального округа.