Подразделения группировки войск «Южная» освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. В этот раз ВСУ выбили из Тарасовки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Накануне в ДНР освободили Сухую Балку и Преображенку. Солдаты российской группировки войск «Центр» почти полностью отказались использовать радиопереговоры в момент освобождения Преображенки. Применялась система передачи звуковых сигналов.

ВС РФ освободили населенный пункт 17 апреля. Благодаря звуковым сигналам солдатам удалось взять под контроль населенный пункт практически без переговоров по радиосвязи.

Ранее источник в российской группировке войск «Север» заявил, что ВСУ пытаются удержать свои позиции в Курской области. Для поддержки пехоты враг перебросил более 300 расчетов БПЛА, в том числе подразделение «Птицы Мадьяра».