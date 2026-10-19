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В Чите автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, один человек погиб

Происшествия

В Чите произошло смертельное ДТП. Иномарка вылетела с дороги и перевернулась. В результате аварии один человек погиб, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, водитель Toyota Wish без прав съехал с дороги. В результате аварии он и один из пассажиров пострадали, второй погиб.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в городском округе Кашира произошла авария с участием двух легковых автомобилей, в которой погибли люди.

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