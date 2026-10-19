В Чите автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, один человек погиб

В Чите произошло смертельное ДТП. Иномарка вылетела с дороги и перевернулась. В результате аварии один человек погиб, сообщает РЕН ТВ .

По предварительной информации, водитель Toyota Wish без прав съехал с дороги. В результате аварии он и один из пассажиров пострадали, второй погиб.



Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в городском округе Кашира произошла авария с участием двух легковых автомобилей, в которой погибли люди.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.