Российские солдаты освободили Преображенку в ДНР без радиосвязи

Солдаты российской группировки войск «Центр» почти полностью отказались использовать радиопереговоры в момент освобождения населенного пункта Преображенка в Донецкой Народной Республике. Вместо этого применялась система передачи звуковых сигналов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

ВС РФ освободили населенный пункт 17 апреля. Благодаря звуковым сигналам солдатам удалось взять под контроль населенный пункт практически без переговоров по радиосвязи.

Главной сложностью для российских штурмовиков было то, что приходилось передвигаться по крупным участкам открытой местности. Укрытий на пути практически не встречалось. В связи с этим необходимо было заходить в населенный пункт небольшими группами по три-четыре человека.

Применялись, в том числе антидроновые одеяла, а также плохая погода.