Населенный пункт Преображенка в ДНР перешел под контроль росийских сил

Населенный пункт освободили в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр». Также нанесено поражение противнику в районах сел Ульяновка, Крсноармейск, Успеновка, Красноармейск, Миролюбовка и Новоэкономическое.

Накануне стало известно об освобождении села Елизаветовка в ДНР. Контроль над населенным пунктом установили солдаты группировки войск «Север».

Также российские военнослужащие заблокировали остатки ВСУ в Горнале. Также они взяли под огневой контроль пути подвоза боевиков в Курской области.