Источник в группировке войск «Север» заявил, что российские военнослужащие заблокировали остатки ВСУ в Горнале. Также они взяли под огневой контроль пути подвоза боевиков в Курской области, сообщает РИА Новости .

По словам источника, на данный момент украинская армия имеет большие проблемы в рядах пехоты на переднем крае в Горнале. Все пути подвоза и отхода для противника обрезаны, бойцы фактически заблокированы.

В группировке войск «Север» также сообщали, что солдаты ВСУ превратили Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Горнале в боевую позицию. Украинцы поставили там минометные и артиллерийские расчеты.

В апреле армия РФ начала штурм последнего укрепрайона противника в Курской области, который находится в монастыре. Под церковью есть секретный ход, по которому ВСУ осуществляют эвакуацию и обеспечивают снабжение боеприпасами. Российские разведчики с помощью дронов следят за этим лазом.