Mash: ВС РФ начали штурм монастыря в Курской области

Российская армия штурмует последний укрепрайон ВСУ в Курской области, который находится в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре, сообщает Mash .

Предварительно, в церкви засели около 300 военных ВСУ. Штурмует здание бойцы морские пехотинцы из 810-й бригады. Они уже находятся у стен монастыря. Сейчас российские военные пытаются проникнуть внутрь.

Под церковью есть секретный ход, по которому ВСУ осуществляют эвакуацию и обеспечивают снабжение боеприпасами. Российские разведчики с помощью дронов следят за этим лазом.

Также ВС РФ зачистили лес восточнее монастыря.

Ранее отец Мелетий рассказал, что украинские военные разрушили часть монастыря, а также вывезли почти все ценности.