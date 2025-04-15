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Разместившиеся в монастыре в Курской области бойцы ВСУ отказались от переговоров

Бои могут затронуть территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, потому что украинцы поставили там минометные и артиллерийские расчеты, сообщает ТАСС .

Как отметили в отечественных силовых структурах, бойцы ВСУ отказались от сдачи в плен.

«Командование ВСУ в очередной раз доказало, что для украинских неонацистов нет ничего святого», — уточнил источник.

Ранее украинское командование убило своего офицера, ведущего переговоры с ВС РФ, чтобы добровольно сдаться в плен на территории монастыря.

В апреле армия начала штурм последнего укрепрайона противника в Курской области. Он располагается в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре.