Источник в российской группировке войск «Север» заявил, что ВСУ пытаются удержать свои позиции в Курской области. Для поддержки пехоты враг перебросил более 300 расчетов БПЛА, в том числе подразделение «Птицы Мадьяра», сообщает РИА Новости .

В российском регионе освободили от ВСУ Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Собеседник рассказал, что на курском направлении был проведен анализ запусков, в результате которого насчитали более 300 расчетов БПЛА противника.

Потом активность дронов выросла, было переброшено подразделение «Птицы Мадьяра». По словам источника, бойцы хорошо работают в плане воздушной разведки и нанесения огневого поражения.

«За счет неуспеха пехоты, которая не выдержала и рассыпалась в Гуево, они решили укрепить свои позиции данным подразделением БПЛА», — объяснил собеседник.

Ранее стало известно, что украинские войска перестали использовать технику стран НАТО в боях в Курской области и сделали выбор в пользу советских образцов. Украинцы пошли на такой шаг, поскольку боятся потерять западные вооружения.