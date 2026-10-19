LRT: выросло число уезжающих из Литвы граждан
Шестой год подряд фиксируется растущее число уезжающих из Литвы граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию LRT.
По словам главного экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, уезжающие хотят проживать и работать за границей
Специалист отдела Государственного агентства данных Литвы Ваива Рандите отметила, что граждане Литвы в основном уезжают в Великобританию, Германию и Норвегию.
Отмечается, что в последние советские годы население Литвы составляло 3,5 млн. С тех пор оно неуклонно уменьшается.
Ранее бывшая глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что Калининград никогда не принадлежал России.
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