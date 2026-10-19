сегодня в 05:24

Шестой год подряд фиксируется растущее число уезжающих из Литвы граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию LRT.

По словам главного экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, уезжающие хотят проживать и работать за границей

Специалист отдела Государственного агентства данных Литвы Ваива Рандите отметила, что граждане Литвы в основном уезжают в Великобританию, Германию и Норвегию.

Отмечается, что в последние советские годы население Литвы составляло 3,5 млн. С тех пор оно неуклонно уменьшается.

Ранее бывшая глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что Калининград никогда не принадлежал России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.