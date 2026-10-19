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Медведь пробрался на территорию кафе в Бурятии

Общество

В Бурятии ликвидировали медведя после того, как он пробрался в кафе, сообщает РЕН ТВ.

Администратор заведения позвонил в полицию и сообщил, что на заднем дворе оказался большой медведь. На место прибыли правоохранители. Отмечается, что медведь рычал и представлял угрозу для посетителей кафе.

Один из полицейских выстрелил в животное пять раз. Пострадавших среди людей нет.

Ранее в Красноярском крае браконьер не смог забрать незаконно добытого марала. Ему помешал медведь.

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