сегодня в 11:24

Украинские войска перестали использовать технику стран НАТО в боях в Курской области и сделали выбор в пользу советских образцов. Украинцы пошли на такой шаг, поскольку боятся потерять западные вооружения, сообщает Mash со ссылкой на российских морпехов из 155-й бригады.

По словам военных ВС России, украинская армия стала намного чаще использовать устаревшую технику при столкновениях в приграничном регионе. В ходе последних боев российские армейцы уничтожили несколько украинских танков Т-64.

Сейчас столкновения продолжаются около села Олешня, где активно работает российская артиллерия и дроны-камикадзе. ВС России также продолжают зачищать местность к востоку от Олешни, по направлению населенного пункта Горналь.

Тем временем российские военные освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, бои за который шли на протяжении нескольких дней.