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Российские силы освободили от ВСУ монастырь в Курской области

Расположенный в Курской области Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь перешел под контроль Вооруженных сил РФ, сообщает ТАСС .

В ходе боев российским подразделениям удалось сломать сопротивление солдат противника, монастырь был освобожден.

Ранее ВСУ взорвали ряд зданий на территории монастыря, а затем некоторые из них пытались сбежать в Сумскую область Украины.

Во время боев за святое место украинская армия потеряла минимум 200 военных. Командование запрещало бойцам ВСУ сдаваться в плен или оставлять позиции — их обрекли на верную смерть.