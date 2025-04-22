Сопротивление ВСУ сломлено: монастырь в Горнале освобожден ВС РФ
Российские силы освободили от ВСУ монастырь в Курской области
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Расположенный в Курской области Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь перешел под контроль Вооруженных сил РФ, сообщает ТАСС.
В ходе боев российским подразделениям удалось сломать сопротивление солдат противника, монастырь был освобожден.
Ранее ВСУ взорвали ряд зданий на территории монастыря, а затем некоторые из них пытались сбежать в Сумскую область Украины.
Во время боев за святое место украинская армия потеряла минимум 200 военных. Командование запрещало бойцам ВСУ сдаваться в плен или оставлять позиции — их обрекли на верную смерть.