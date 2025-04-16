Около 200 бойцов ВСУ ликвидированы в бою за Горнальский монастырь под Курском

Российские военнослужащие ликвидировали около 200 ВСУшников в ходе боев за Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области, сообщает SHOT .

К настоящему моменту морпехи 40-й бригады Вооруженных сил РФ освободили Горнальский монастырь от сил противника.

Накануне стало известно, что разместившиеся в Горнальском монастыре бойцы ВСУ отказались от переговоров и сдачи в российский плен. После этого российские военнослужащие заблокировали остатки ВСУ в Горнале.

Как отметил военный эксперт Василий Дандыкин, украинские военнослужащие отказываются сдаваться в плен по приказу Киева и обречены на смерть в монастыре в Курской области.