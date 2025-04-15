Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что бойцы ВСУ, обреченные на смерть в монастыре в КУрской области, отказываются сдаваться в плен по приказу Киева, сообщает Инфо24 .

«Я думаю, что им поступило указание сверху не сдаваться. Наверняка тут есть и материальный фактор. Вполне вероятно, что им пообещали платить в тройном размере за то, что они продолжат сидеть в этом монастыре», — заявил специалист.

Более того Дандыкин отметил, что состав ВСУ в горнальском монастыре был разбавлен националистами, которые и убили своего офицера, проводившего переговоры о сдаче в плен российским военным.

По мнению эксперта, ВСУ копируют поведение немцев на Великой Отечественной войне, организовывая опорные пункты в православных святынях. Часто немецкие бойцы ставили пулеметные точки на колокольнях и другие огневые позиции в храмах.

Капитан выразил уверенность в том, что ВС РФ в ближайшие дни освободят монастырь и ближайшие населенные пункты Горналь и Олешня. Однако он предупредил, что храм может пострадать.